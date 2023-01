Agenzia ANSA

Si e' conclusa col saldo di une 38 feriti la giornata di scioperi e proteste che si sono tenuti giovedi' in tutto il' contro il governo della presidente Dina Boluarte. Questo il bilancio stilato dal ministro dell'...Sono ore di caos in Perù dove sono in corso in tutto il Paese proteste per chiedere le dimissioni del presidente Dina Boluarte e lo scioglimento del Congresso. Ci sono stati scontri fra i manifestanti ... Peru', un morto e 38 feriti nelle proteste di ieri contro la presidente Boluarte - Mondo Lima, 20 gen. (askanews) - Sono ore di caos in Perù dove sono in corso in tutto il Paese proteste per chiedere le dimissioni del presidente Dina Boluarte e lo scioglimento del Congresso.Ci sono stati ...Almeno una persona è stata uccisa e altre 38 sono rimaste ferite in una nuova ondata di disordini e scontri in diverse parti del Perù, durante l’ultima giornata di proteste contro il governo del presi ...