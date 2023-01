Perde autobus per scuola | studente ruba auto ai genitori per non saltare la lezione Accade in Olanda

EuropaToday

Io ero infortunato e non ero presente ma all'Arechi nessuno voleva scendere dall'. Qualcuno ... Sono dispiaciuto quandoe felice quando vince. Se penso al Napoli di oggi, dico che il gruppo ...Con l'arrivo della pandemia suo maritoil lavoro, ma ad Ottobre 2020 si intravede uno ... Ogni mattina prende l'alle 6:45 del mattino per recarsi al lavoro, lasciando a casa i suoi figli ... Perde il bus per scuola, 15enne ruba l'auto ai genitori per non saltare la lezione MARGHERA - Un grosso sversamento di gasolio sulla strada in via Fratelli Bandiera a Marghera ha rallentato a lungo il traffico questa mattina - 17 gennaio - alle 8 e causato alcuni ...Un incidente che avrebbe potuto avere risvolti bel più gravi quello avvenuto tra bus Atac e auto su via Cassia ...