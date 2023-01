Percy Hynes White di Mercoledì silenzia Instagram dopo le accuse di molestie sessuali

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 20 gennaio 2023), 21 anni, è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Xavier Thorpe nell’acclamata serie Netflix. L’attore hato i commenti sul suo accountche diverse ragazze su Twitter hanno testimoniato di essere state molestate da lui. La vicenda è stata condivisa anche dai media internazionali: i primi a parlarne sono stati il tabloid francese Ohmymag e PedestrianDaily, con sede a Sydney. Tutto è partito da un tweet di @milkievich su Twitter, che ha poi dato il via a una serie di testimonianze che hanno vistoaccusato di violenzee stupro a danno di diverse ragazze. Fans of ‘Wednesday’ call for ...