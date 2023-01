Perché mi rifiuto di guardare Italia 1 | ditino alzato | l' ultima lezioncina di Selvaggia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) "Per me i social sono come il successo: non è che trasformino la gente, la smascherano":Lucarelli ha parlato del suo rapporto con le piattaforme in una lunga intervista con La Stampa. "Hai più libertà di azione, più potere, più strumenti per rivelare più o meno maldestramente forza e debolezze e alla fine quello che sei in potenza viene fuori. Io ero una discreta contestatrice al liceo, sui social sono una palla demolitrice, dicono", ha proseguito la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle. Parlando di se stessa, poi, ha detto: "Io sono peggioratami rendo conto che ho rinunciato a parte della socialità, quella delle banali uscite a cena con gli amici. Sono migliorataessendo i social la nostra memoria storica, vedo quante volte ho cambiato idea sulle cose e tendo ad assolvere con più ...