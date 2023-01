Per rimuovere una penna USB senza errori anche se bloccata

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Quando colleghiamo una chiavetta USB al PC la prima regola da seguire è mai staccarla "a caldo", ossia mentre stiamo ancora trasferendo dati da e verso il PC. Il motivo di questa istruzione è che rimuovendola di colpo si rischia di danneggiare in dati custoditi all'interno della chiavetta, oltre a danneggiare fisicamente la chiavetta (che riceve un improvviso blackout di corrente). Per questo motivo si utilizza l'icona per la rimozione sicura dell'hardware posizionata in basso a destra (spesso nascosta nel menu delle icone non visibili): si preme sul nome della chiavetta ed essa viene spenta, così da poterla. Ma a questo si aggiunge il problema di non poco conto: spesso il sistema di rimozione fallisce nello scopo, mostrando il messaggio di errore "Il dispositivo è attualmente in uso" e di fatto rendendo ...