Per la Juve 9 punti di penalizzazione La richiesta della Procura Figc

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Caso plusvalenze,ntus ancora nell'occhio del ciclone. Laha chiesto 9diper i bianconeri per il campionato in corso. Laè arrivata in occasione dell'udienza presso la Corte d'appello federale incaricata di rivedere la sentenza di proscioglimento nei confrontie altri club sulla questione plusvalenze. L'udienza si svolge da remoto presso la Corte federale d'Appello a sezioni unite e discute il caso che vede coinvoltintus, Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara. Iltore federale Giuseppe Chinè ha anche chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 giorni ...

La Gazzetta dello Sport

Sei punti di distanza tra lae la zona - Europa, le romane e l'Atalanta più vicine alla Champions League. Qualora la Corte Federale d'Appello accogliesse la richiesta del procuratore Chiné,il club bianconero ...Interrogativi che la Procura di Torino aveva preparatoil portoghese. Solo una risposta ... Lo si desume dallo scambio di mail tra i legali dellae quelli di Ronaldo : 'Come Cesare (Gabasio, ... Juve plusvalenze: udienza sulla riapertura del processo. Ammende e inibizioni, le richieste del procuratore La procura della Federcalcio italiana (FIGC), organo della giustizia sportiva, ha chiesto 9 punti di penalizzazione in classifica per la Juventus e una serie di sanzioni individuali a dirigenti ed ex ...Il procuratore federale Chiné ha chiesto anche l inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 e 20 giorni per .... Il principio è il ...