Pensioni | online simulatore Inps ‘Pensami’ | cos’è e come funziona

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) –ha recentemente reso disponibile sul proprio sito web una nuova versione del‘Pensami – Pensione a misura’, che consente ai cittadini di calcolare le proprie prospettivestiche senza la necessità di effettuare alcuna registrazione. Il, che può essere utilizzato inserendo pochi dati anagrafici e relativi alla contribuzione, fornisce informazioni riguardanti lecui è possibile accedere sia nelle singole gestioni previdenziali, sia cumulando tutta la contribuzione, ma non gli importi delle prestazioni. La nuova versione dipresenta un percorso semplificato per l’inserimento dei dati anagrafici e contributivi, la selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l’accesso alla pensione (riscatto ...

