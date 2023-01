Pensioni | online simulatore Inps ' Pensami' | cos' è e come funziona

Fiscoetasse

Il simulatore, che può essere utilizzato inserendo pochi dati anagrafici e relativi alla contribuzione, fornisce informazioni riguardanti lecui è possibile accedere sia nelle singole ...- - > Per approfondire Esenzione bollo auto: a chi spetta e come richiederlaanticipate 2021, come uscire prima con le leggi in vigore Revisione invalidità civile più facile e veloce con ... Simulazione pensioni: rinnovato il servizio INPS online Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Inps ha recentemente reso disponibile sul proprio sito web una nuova versione del simulatore 'Pensami Pensione a misura', che consente ai cittadini di calcolare le proprie.Beffa per chi prende più di 2.100 euro di pensione: neppure sul cedolino di febbraio figurano gli aumenti riconosciuti dalla rivalutazione.