(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Inla nuova riforma delleancora non c’è e, soprattutto, non cii soldi per farla. Perché si sta parlando di misure che hanno un costo, dovendo compensare, si spera in maniera strutturale, le misure drastiche di una riforma già fatta, con la legge Fornero. Inla riforma dellec’è ma è stata accolta con una grande protesta di piazza. E serve, essenzialmente, a risparmiare risorse. Il problema è lo stesso, la sostenibilità del sistema di fronte a un generalizzato invecchiamento della popolazione, madiversi i punti di partenza e quelli, presumibili, di arrivo. Tutti e due i Paesi si trovano a dover fare i conti con l’esigenza di fondo di alzare l’età pensionabile e aumentare la platea che alimenta i contributi previdenziali. La ...

Adnkronos

È l'esito dell'incontro sulledi ieri tra la ministra del Lavoro Marina Calderone e i ...contro il prolungamento dell'età minima pensionabile - da 62 a 64 anni a partire dal 2030 - in...In entrambi casi, il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, assoggetta a ritenuta inle posizioni previdenziali secondo la normativa interna del nostro Paese. Il quesito riguarda ... Pensioni, Italia e Francia a confronto: quali differenze ci sono Nel 2023 attese nuove emissioni di bond sostenibili dopo un anno sottotono. In pole position il mercato Usa, grazie ad una legge ad hoc per le energie rinnovabili.MESTRE - Cara badante, quanto mi costi. Con l'arrivo del nuovo anno, sono cento euro in più al mese, per quelle con regolare permesso di lavoro. Lo Spi Cgil metropolitano parla di ...