Pensioni e lavoro | binomio necessario per abbassare età pensionabile

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nella giornata di oggi esporremmo la quarta ed ultima parte della cospicua propostastica individuale presentata con lettera aperta al Governo dal Dott. Claudio Maria Perfetto, una proposta importante che arriva proprio in un momento in cui lo stesso Landini, segretario nazionale CGIL, afferma uscendo dal tavolo di confronto: “Sui tempi con cui fare questo confronto abbiamo ribadito che va fatto rapidamente prima che venga realizzato il DEF, serve capire se i sono o no le risorse e la volontà plitica di fare la riforma della Legge Fornero”. Il Dott. Perfetto ha chiaramente esplicitato la sua idea su dove trovare le risorse per modificare la Riforma Fornero, che per quanto possa parere a molti ‘futuristica’ e come egli stesso la definisce ‘ bizzarra’ , sicuramente é un’idea corroborata da studi e che dunque meriterebbe, crediamo, almeno di essere presa in ...