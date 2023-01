Pensioni | dall’assegno all’età di uscita |  i conti da fare con il nuovo «Pensionometro»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un 20enne che si affaccia oggi al mondo del lavoro potrebbe andare in pensione tra i 64 ed i 68 anni. Ma se fosse invece un 30enne ad iniziare oggi a lavorare stabilmente, l’età della pensione potrebbe spostarsi fino a 72 anni. I calcoli da

Corriere della Sera

... fornisce informazioni riguardanti lecui è possibile ...se ne avrà meno di 20 e con 45 anni di contributi a prescindere'...con 66 anni e 10 mesi di contributi se avrà maturato un...... per chi non avesse già ricevuto l'aumentato a gennaio. ... l'Inps procederà con l'erogazione dellecon i nuovi ...32 euro, come stabilito con il decreto Aiuti bis'esecutivo di ... Pensioni, dall’assegno all’età di uscita: i conti da fare con l’aiuto del «Pensionometro»