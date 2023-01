QuiFinanza

Riforma pensioni: misure anche per usuranti e donne Perriguarda le misure della riforma ... orientandosi verso i fondied altre formule di investimento dei propri contributi. Sempre ...... il deus ex machina dell agenzia, decide di mollare il lavoro per godersi lain un luogo ... In mezzo a loro, oltre ad attori comprimari bravissimi come Francesco Russo (maè bravo), ... Pensione, quanto prenderai Ecco il simulatore gratuito Inps La pensione su misura calcolata direttamente online. Aggiornato il software Inps PensAMi per sapere quando andare in pensione.Beffa per chi prende più di 2.100 euro di pensione: neppure sul cedolino di febbraio figurano gli aumenti riconosciuti dalla rivalutazione.