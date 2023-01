Pensami | il simulatore che calcola la pensione

Agenzia ANSA

... "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "scenari pensionistici". IlLeggi anche... in cosa consiste il programma Nella nota pubblicata da INPS sul sito isituzionale ha dichiarato che: 'È online la nuova versione del servizio- pensione a misura, ilideato per ... Inps: simulatore pensione, 30enni a riposo a 70 anni Si chiama Pensami ed è il simulatore online dell'INPS per calcolare le pensioni. Lo ha annunciato lo stesso ente con una nota. A che età andremo in pensione Questa è una delle domande che ogni lavora ...I calcoli dell’Inps arrivano dal nuovo simulatore “Pensami” che è stato appena aggiornato seguendo i criteri dell’aspettativa di vita e alla normativa previdenziale. Conti alla mano, dunque, servirà ...