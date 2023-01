Pendolare Napoli - Milano | i dubbi sulla storia di Giuseppina Giugliano infiammano il web

Open

Giuseppina, lada 1.600 km al giorno a sant'agata de' goti Benevento, crolla ala del cimitero: bare nel ... individuato il secondo covo del boss disagi anche a Capri, Ischia, Procida, ...... sostiene di riuscire a incrociare tariffe e orari di Italo e Trenitalia, utilizzando promozioni, sconti, bonus, punti, il tutto con mesi di anticipo, in modo da fare laCentrale - ... Giuseppina "Giuliano", la bidella che dice di fare la pendolare tra Napoli e Milano si è barricata in casa: «Sono ... Il caso di Giuseppina Giuliano, la pendolare che percorre la tratta Napoli-Milano due volte al giorno per non perdere il posto di lavoro da bidella nel liceo milanese Boccioni, ha appassionato i letto ...Il caso della presunta bidella pendolare Napoli-Milano ha fatto esplodere il tema del carovita e degli stipendi bassi di questa e altre categorie professionali in particolare se operanti in città come ...