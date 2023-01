Pellezzano | misure a sostegno dei contribuenti

Leggi su zon

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Buone notizie per idel Comune di, che verranno esonerati dal pagamento dei crediti che l’Ente vanta nei loro confronti a titolo di capitale e di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica relative ai tributi locali non regolarmente versati. Una scelta che va controcorrente rispetto alla Legge di Bilancio Statale che aveva concesso agli Enti locali la facoltà di disporre la non applicazione dello stralcio parziale sui crediti di propria competenza. “Questa Amministrazione – ha sottolineato il Sindaco di, Francesco Morra – consapevole del limitato margine di manovra concessole dal legislatore, nell’ottica di Istituzioni sempre più vicine e solidali alle comunità che rappresentano, e alla luce della grave crisi finanziaria dovuta alle drammatiche conseguenze della pandemia e del conflitto ...