Pd | mediazione Letta | Manifesto non abroga quello Veltroni e resta ' aperto' **

La Svolta

Sembrano sciogliersi gli ultimi nodi legati all'Assemblea deldi sabato prossimo a Roma, convocata dalle 10 alle 18 all'auditorium di viale Manzoni. Alle 19 è ...(e la pazientedel ...Senza nemmeno aprire un dibattito, ilsi era spaccato e con Movimento 5 Stelle e la quasi ... "La delibera , pur apprezzando il tentativo di, non ha la forza vincolante per le Asl che ... Ultimo'ora: **Pd: mediazione Letta, Manifesto non abroga quello ... Nel Manifesto del partito spariscono le due parole chiave. Non archiviare del tutto Veltroni e tentare di far rientrare D'Alema. Il politologo Gianfranco ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Dopo giorni di tensioni attorno al Manifesto del Pd, con il giallo su come dovesse essere approvato dall'assemblea di domani, grazie al lavoro di mediazione di ...