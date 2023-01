Pd | Calenda a Bonaccini | ' parlare come al bar? Già fatto dai populisti | cambia strada'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "È quello che hannodistruggendo la politica. Siamo pagati per spiegare in modo semplicerisolvere problemi complessi, non per fare l'eco delle chiacchiere da. Suggerisco a @sun'altra, questa è stata già battuta da 5S, Lega e FDI". Lo scrive su Twitter Carlo, replicando all'intervista in cui Stefanodice: "Dobbiamola gente al".

Il Sannio Quotidiano

Dopo l'intervista rilasciata al Corriere della Sera,è stato criticato daper il suo atteggiamento 'populista. Per il candidato alla segreteria del Pd Stefanobisogna "...Così, in un tweet, il senatore e leader di Azione, Carlo, si rivolge al candidato segretario PD, che oggi ha dichiarato: 'Dobbiamo parlare come la gente al bar'. Pd: Calenda a Bonaccini, ‘parlare come al bar Già fatto dai ... Roma, 20 gen (Adnkronos) - "È quello che hanno fatto i populisti distruggendo la politica. Siamo pagati per spiegare in modo semplice come risolvere problemi complessi, non per fare l eco ..."Per il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini bisogna «parlare come la gente al bar». È quello che hanno fatto i populisti distruggendo la politica. Siamo pagati per spiegare in modo sem ...