Pd | Bonaccini | “Se diventerò segretario non mi dimetterò da presidente dell’Emilia”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) BOLOGNA – “Meglio tenere i piedi per terra” e mantenere un incarico a livello locale, perché “abbiamo visto che fine ha fatto questo partito chiudendosi troppo nei palazzi romani”. Lo ha detto ildella Regione Emilia-Romagna, Stefano, ribadendo che manterrà l’impegno alla guida della Regione nel caso dovesse essere elettonazionale del Partito democratico. “Ho fatto per quasi sei anni ildella Conferenza delle Regioni e addirittura durante il Covid ogni giorno, ogni sera e ogni notte c’era da convocare una conferenza e ho fatto per sei anni ildel consiglio Regioni e Città d’Europa con 100mila enti locali di 40 paesi europei – ha spiegato– E mi sembra che i risultati, se sto al giudizio medio di questa regione siano stati ...

...lochiederò ai miei sfidanti di darmi una mano subito. Se vincerà qualcuno di loro io, senza chiedere niente per me, il giorno dopo mi metterò a disposizione per aiutarli'. Pd:, ...Sarà la cifra della mia campagna e del nuovo Pd sesegretario'. Lo dice Stefano. Su Facebook, il candidato alla segreteria del Pd illustra le sue proposte sull'occupazione ... Bonaccini, tour nelle Marche in 12 ore per il nuovo Pd: «Nuovi dirigenti se diventerò il segretario»