Pd | Bonaccini | ' Manifesto? Domani contributo | va tenuto fermo quello originario' **

Il Sole 24 ORE

Rossi, che nella competizione per la segreteria nazionale sosterrà Stefano, ma che gode ... stanno convergendo le diverse anime politiche e territoriali delpiemontese. Laureato in ...Anche a Castel Bolognese un gruppo di iscritti delha costituito un comitato a sostegno della candidatura di Stefanoa Segretario Nazionale del Partito. La candidatura diha il sostegno del Sindaco Luca Della Godenza, del Vice ... Congresso Pd, i tifosi che non ti aspetti: Conte spera in Bonaccini, il Terzo polo in Schlein Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Possiamo discutere di tutto ma temo che se le prossime settimane le spendiamo a discutere del cambio del nome o del simbolo, discuteremmo di forma quando mai come ...(ANSA) - POTENZA, 20 GEN - "Cambiare il nome Parliamo di sostanza. E poi a me il nome Pd piace": così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ...