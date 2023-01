Pazza Fiorentina | Juventus Primavera Superata in Classifica

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Laha la possibilità di riscattarsi contro il Frosinone, per cancellare le sconfitte contro il Napoli nella Coppa Italia e nel campionato. Tuttavia, laha momentaneamente superato lanelladel campionato1. I viola si sono imposti con un risultato finale di 2-1 proprio sugli azzurri di Frustalupi, grazie al gol di Vitolo al 93?. Il momentaneo pari di Sahli al 55? non è stato sufficiente a contrastare il vantaggio firmato da Toci al 23?. Un successo ancor più prezioso tenendo conto dell’inferiorità numerica che i toscani hanno dovuto affrontare dal minuto 83, a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni di Favasuli. Agganciato il Sassuolo, lasi trova ora al quarto posto con una partita e un ...

Tuttosport

... un'anzianacon problemi di dipendenza dall'alcool ( Mary Who ) e un ladro di legname ( ... E ancora: un orologiaio mezzo cieco ed ex spia sovietica ( Tic Tac ), la signora che tifava( ...Una rincorsa, poi il colpo sottoporta su assist di Bayeye con il quale manda a casa il Milan e si porta a Torino il biglietto per i quarti di Coppa Italia (o Sampdoria l'avversaria). ... Pazza Fiorentina, Juventus Primavera momentaneamente scavalcata I viola hanno battuto 2-1 il Napoli al 93' nel primo dei due anticipi della quindicesima giornata del campionato Primavera 1 operando il sorpasso in classifica. Ok all'inglese anche la Samp sull'Inter ...Sport - Schierato in attacco, l'ex Fiorentina è tornato al gol contro il Monza facendo impazzire i supporter bianconeri. Il tecnico ora attende i rientri di altre ...