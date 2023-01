Parlato | Contro la Salernitana servirà concentrazione | Elmas è duttile non molla mai

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Manuel, giornalista di Sportitalia, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live, in onda su CalcioNapoli24 Tv, ecco le sue parole: "L'eliminazione del Napoli dalla coppa Italia non permette ai calciatori che giocano meno di trovare spazio. Spalletti ha toccato tasti giusti in conferenza stampa. La Coppa Italia era un modo per poter giocare ancora diverse gare e provare ad arrivare in fondo. Spalletti era deluso, hadi centrimetri, nonostante il divario che c'è tra Napoli e chi insegue. Servecon la, anche senza Kvaratskhelia.e nonmai, le sue qualità piacciono a Spalletti. Allenamento di oggi molto freddo, ci saranno 5 gradi ma a centrocampo non ci saranno novità. Politano-Lozano è il dubbio con Mario Rui a ...