Parigi è ' Magic' | i Bulls dominano Detroit 126 - 108

Sky Sport

...certi quelli di Jordan passati da25 anni fa, all'Accor Arena di Bercy dominano i Detroit Pistons 126 - 108. Atmosfera magica non solo per la presenza in prima fila dell'acclamato......- consacrato MVP del torneo dopo la facile vittoria in finale contro l'Olypiacos , 104 - 78. Oggi, 26 anni dopo lo sbarco di quei Chicago Bulls , la franchigia dell'Illinois torna a, ... NBA, quanti ricordi a Parigi: dai Lakers di Magic ai Bulls di Michael Jordan. VIDEO Dopo tre anni di assenza per via della pandemia la NBA torna in Europa con la sfida tra Detroit Pistons e Chicago Bulls, che si affrontano all’Accor Arena di Parigi. Il francese Killian Hayes fa gli o ...La sfida di stasera tra Detroit Pistons e Chicago Bulls non è una "prima volta" per la NBA a Parigi. Che nella capitale francese ha già scritto pagine importanti, firmate da due dei giocatori più rapp ...