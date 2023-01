Papa Francesco e i gay | “Dio non rinnega nessuno dei suoi figli”

Agenzia ANSA

lo sottolinea più volte nel suo discorso tenuto nella Sala del Concistoro del palazzo ...diocesani delle celebrazioni liturgiche e ricorda che Paolo VI definiva la liturgia (...): le ...A pochi giorni dalla partenza per il viaggio apostolico in Congo e Sud Sudan,definisce un " crimine " impedire l'arrivo dei migranti nel proprio Paese. Ilha usato questo termine in un'intervista alla rivista comboniana spagnola Mundo Negro , riportata ... Papa Francesco: 'I gay Dio non rinnega nessuno dei suoi figli' Bergoglio ai partecipanti al corso internazionale di formazione per responsabili diocesani delle celebrazioni liturgiche: “Non serve fare una bella parata quando c’è il vescovo” ..."Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli. E lo stile di Dio è vicinanza, misericordia e tenerezza. Non giudizio e emarginazione. Dio si avvicina ...