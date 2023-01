Panzeri ai magistrati | ' Non sono io la mente del Qatargate'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) - Per i colleghi di partito Marc Tarabella e Andrea Cozzolino, lunedì pomeriggio alla Commissione giuridica del Parlamento europeo si discuterà sulle richieste di revoca dell'immunità ...

che per conto deibelgi sta svolgendo alcuni accertamenti. La convalida dell'arresto è arrivata appena 24 ore dopo la notizia del "pentimento" di. Il procuratore generale belga ha ... Qatargate: Panzeri confessa e collabora con i magistrati Per i colleghi di partito Marc Tarabella e Andrea Cozzolino, lunedì pomeriggio alla Commissione giuridica del Parlamento europeo si discuterà sulle richieste di revoca dell'immunità parlamentare ...Peraltro tutta l'inchiesta Qatar fa acqua. Anche la recente decisione dei magistrati di trattare con Panzeri, proponendogli, senza processo, una pena di un solo anno di detenzione (ai domiciliari) ...