PALINSESTI 22-28 GENNAIO 2023 | PARTE BLACKOUT | SCHINDLER’S LIST | NAME THAT TUNE

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Itv Rai, Mediaset, La7 e altre tv dal 22 al 28. Da segnalare il debutto della serie di Rai1 “: Vite Sospese” con Alessandro Preziosi e i film in occasione della Giornata della Memoria, oltre al ritorno di. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Le Indagini di Lolita Lobosco 2 1°TvL: Vite Sospese NEWM: Vite Sospese 1°TvM Zack, Cane Eroe 1°TvG Che Dio ci aiuti 7 1°TvV The Voice SeniorS Tali e Quali D Thor: Ragnarok 1°TvL GF VipM Storia di una Ladra di LibriM L’Ora LegaleG Odio l’EstateV Fosca Innocenti 2 1°TvS C’è Posta per Te Rai 2 Italia 1 D NCIS Los Angeles + Fire Country 1°TvL Boss in IncognitoM BoomerissimaM La Porta Rossa 3 1°TvG ...

OnRugby

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all'anno ,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un'offerta vastissima di generi, ed ...... ha modificato itelevisivi. Andrea Purgatori non si sottrae alla recente cronaca e offre ai telespettatori una puntata speciale di Atlantide: in onda oggi 182023 dalle 21.20 su ... Rugby - Rugby in diretta: il palinsesto tv e streaming dal 20 al 22 ... Dopo le grandi emozioni di gara-1, domani si torna in pista sulla Streif per la seconda discesa libera consecutiva di Kitzbuehel valida per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2022-2023. L’Austr ...Oltre 40 mostre, incontri, presentazioni di libri, eventi per le scuole, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche in diversi spazi della città.