Palestra della Legalità | il 23 gennaio l’inaugurazione di Sport e Salute a Roma

(Di venerdì 20 gennaio 2023)– Conto alla rovescia perda parte di– Opera Don Giustino” a San Basilio a. All’evento in programma il prossimo 23alle 13:30 parteciperanno, tra gli altri, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro per loe per i giovani, Andrea Abodi, il capoPolizia, Lamberto Giannini, don Antonio Coluccia, il presidente Fiamme Oro, Francesco Montini, il presidente e ad diS.p.A., Vito Cozzoli, l’assessore comunale allo, Alessandro Onorato. Con l’occasione, verranno presentati alla stampa i progetti sociali e i bandi ...

Agenzia ANSA

La configurazione internabarca, poi, è stata accuratamente studiata per creare la massima ... Oltre allae all'area bar, ci sono, come detto in apertura, anche una zona sauna, massaggi e ...Nelle ultime gare, al di làclassifica, Perugia ha dimostrato di essere un avversario ostico, ...degli spalti o in prevendita dal lunedì al venerdì tra le 17.00 e le 20.00 presso ladel ... Sport e Salute inaugura la 'Palestra della Legalità' a Roma FIRENZE - Misure imponenti (90 metri), design sportivo, linee accattivanti, prestazioni elevate, ampi spazi vivibili all’aperto e al chiuso, eliporto, cinema, maxi beach club su due ...Il prossimo 23 gennaio alle 13:30 Sport e Salute S.p.A. inaugurerà la “Palestra della Legalità – Opera Don Giustino” a San Basilio (indirizzo Via Carlo Tranfo ...