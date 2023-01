Paga solo la Juve | maxi-penalizzazione 15 punti in meno | terremoto in Serie A

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sanzioniper lantus e 15di. Stangata sui bianconeri: la Corte federale ha accolto l'istanza per revocazione del processo sulle plusvalenze presentata dalla procura della Figc, la Federcalcio italiana. Si riapre così il procedimento sportivo a carico della: sanzioniper il club bianconero e i suoi dirigenti, sono stati invece prosciolte le altre squadre. Il procuratore della Figc Giuseppe Chinè in giornata aveva chiesto 9diper la. Chiné ha inoltre richiesto l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Andrea Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Per gli altri club coinvolti le richieste sono le ...