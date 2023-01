Padre | mamma e figlio arrestati nella casa piena di soldi e droga nel Napoletano

TGCOM

L'arresto è scattato a Mugnano di Napoli , dopo il blitz. A casa di un 46enne, arrestato insieme Con altre 3 persone nell'operazione ad ampio raggio, erano stati rinvenuti e sequestrati 4.495 euro in ...Leggi Anche Matteo Messina Denaro, trovato terzo covo del boss - Sequestrata la casa delladi ... ma anche i casi del generale Mori, '' di quel reparto, la cui carriera è stata 'rovinata' da ... Torino, uccise il padre per difendere la madre: Alex ha cambiato cognome L'arresto è scattato a Mugnano di Napoli, dopo il blitz. A casa di un 46enne, arrestato insieme Con altre 3 persone nell'operazione ad ampio raggio, erano stati rinvenuti e sequestrati 4.495 euro in ...L'arresto è scattato a Mugnano di Napoli, dopo il blitz. A casa di un 46enne, arrestato insieme Con altre 3 persone nell'operazione ...