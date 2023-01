PA | nel 2023 previste 170mila assunzioni

(Di venerdì 20 gennaio 2023) ... il cui bando, pubblicato il 13 gennaio e aperto fino al 13 febbraio, è stato pubblicato soltanto in digitale, sul portale inPA, senza passare per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In palio ...

Merito dell'incrocio tra il suo brano 'Bloody Mary' pubblicato2011 all'interno dell'album 'Born This Way' e la serie Netflix 'Mercoledi''. La canzone e' stata 'riscoperta' grazie ai social e ...Ecco le anticipazioni della puntata del 20 gennaio. Bianca vorrebbe andare a trovare Antonello, ma Angela e Franco non vogliono. Liafrattempo arriva al Vulcano e aggredisce Alberto , ...MONT-DE-MARSAN, FRANCIA (Reuters) - Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia destinerà 400 miliardi di euro al budget militare nel 2024-2030, rispetto ai 295 miliardi di euro del 201 ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari prosegue con gli indici in rialzo, recuperando parte delle perdite di ieri, grazie anche al rimbalzo delle borse asiatiche stamani e alle attese di un avvio positivo d ...