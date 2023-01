“Outlander | Blood of My Blood” | svelato il titolo della serie prequel

BadTaste.it TV

Questa si comporrà di 10 episodi, sei in meno rispetto alla settimana attesa per quest'estate, e sarà preceduta o seguita daof My, uno spin - off prequel incentrato sulla ...L'ottava stagione disarà anche l'ultima per la serie Starz, ma i fan si consoleranno con il prequelof My ... Outlander: la stagione 8 sarà l'ultima, Starz ordina lo spinoff Blood ... L'annuncio precede l'arrivo in tv della settima stagione, previsto per quest'estate. Il sole tramonterà su una delle storie d'amore più appassionanti dell'ultimo decennio. Starz ha annunciato che Outl ...Starz ha annunciato i suoi piani per la serie Outlander: la storia di Jamie e Claire finirà con la stagione 8, ma verrà prodotto lo spinoff prequel Blood of My Blood.