Ostia Antica | ruspe in azione per ripristinare la pista ciclopedonale

(Di venerdì 20 gennaio 2023)– “Sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino del tratto di manto stradale ceduto sullain via del Collettore Primario lato canale”. Così il presidente della Commissione III Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo. “Si tratta di un intervento molto importante – aggiunge – frutto di un lavoro portato avanti nei mesi scorsi e ultimato in sede di Commissione Lavori Pubblici e Mobilità da me presieduta ieri mattina sul posto. A seguito delle segnalaIoni giunte da parte dei cittadini – sottolinea Di Matteo – ho effettuato personalmente un sopralluogo lo scorso 25 ottobre e, dopo l’iter amministrativo intavolato con il SIMU, siamo giunti al risultato finale che porterà ad usufruire dellain massima sicurezza. Stiamo lavorando per intervenire sull’interae ...

Canale Dieci

Le prime attività sono iniziate nel febbraio 2021 e le ultime nei giorni scorsi: rientrano nel servizio Tutela del Patrimonio Culturale subacqueo del Parco archeologico di, sotto il ...Documenti per una storia", che avrà luogo a Trieste il 24 gennaio; la mostra biennale di arte contemporanea "Arte in Memoria", organizzata il 29 gennaio presso la Sinagoga di. Roberto ... Ostia Antica, incendio nella notte: distrutta una carrozzeria Di Matteo: 'Adesso al lavoro per intervenire sull’intera pista e per installare la segnaletica verticale così da rendere completo l’intervento' ...Un tesoro di Roma antica si "svela" per la prima volta: a Fiumicino l'imponente bacino esagonale imperiale, oltre 357 metri per lato ed una superficie di circa 32 ettari, nel complesso portuale di Cla ...