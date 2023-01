Agenzia ANSA

in incalo questa mattina sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,21% a 1.928 dollari l'oncia. . 20 gennaio 2023In attesa dell'autopsia, l'intera comunità cittadina lo piange e lo ricorda come un ragazzo d'. ... Che la terra ti sia', si legge ancora. ... Oro: in lieve calo a 1.928 dollari l'oncia - Economia (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Oro in in lieve calo questa mattina sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,21% a 1.928 dollari ...ROMA - Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a febbraio è scambiato a 1.909,90 dollari ...