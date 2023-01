Oriana | nuovi attacchi di Davide | “Spero vomiti Mi tocca | è una C”

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Niente da fare,Donadei proprio non ce la fa a stare più di qualche ora senza sputare qualche cattiveria suMarzoli. Mercoledì notte l’orrenda replica al ‘non respiro’ della spagnola, poi l’ammissione ‘io la odio non la sopporto’ e ieri l’ex tronista ha messo la ciliegina sulla torta dicendo che gli atteggiamenti della spagnola fuori dal GF Vip fanno prendere ‘degli schiaffoni, degli schiaffoni educativi‘., l’attacco diDonadei: “Ti fa vomitare lo Spritz? Magari!” Parlando di una precedente discussione sul vino, ieri sera la Marzoli ha detto che non beve Spritz perché la fa vomitare e quel galantuomo diha replicato in maniera molto elegante: “non fare ste facce, Ori non farle! Ah se bevi lo spritz ti viene da vomitare? ...