“Oriana fuori” GF Vip 7 | pesantissima sulla concorrente più amata | rivolta del pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Brutto momento perMarzoli al GF Vip 7. Diversi telespettatori si sono riversati su Twitter per condannare una frase della gieffina, per la quale è anche stata richiesta la squalifica immediata dal programma di Alfonso Signorini. Ma altri internauti, fan dell’influencer venezuelana, hanno invece fornito un’altra opinione basandosi su ciò che si è chiaramente udito in un video che sta circolando in rete da ore. Una situazione ambigua, che ha lasciato tutti increduli e abbastanza impotenti. Sarà la produzione ad analizzare tutto e ad assumere una decisione definitiva. Intanto, perMarzoli l’esperienza al GF Vip 7 si sta complicando più del previsto. Stanno arrivando questi attacchi dall’esterno del reality e inoltre ha avuto pure un battibecco con Antonino Spinalbese. Quest’ultimo ha rifiutato di farle la tinta e non ha voluto spiegarla ...