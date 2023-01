Orazio Boccia | morte di un tipografo salernitano

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Questa settimana è venuto a mancare un grande imprenditore. Grande non per le dimensioni della sua azienda ma per il cuore. Che si è fermato a 90 anni dopo una vita piena e appassionata.si era fatto tutto da sé. E si era fatto bene se era riuscito a mettere in moto verso l’alto l’ascensore sociale in un Paese dove gli ascensori tendono ad andare in basso. La gioventù trascorsa al Serraglio di Salerno (ben raccontata nel libro Storia di uno scugnizzo), i salti mortali per avviare una piccola attività tipografica mettendo a frutto le cose imparate in orfanotrofio, i primi lavori nel sottoscala, le commesse che arrivano e gli impianti che crescono conducono alla costituzione di quelle Arti Grafiche che portano il suo cognome. E che in più di sessant’anni di vita hanno rappresentato un punto di riferimento ineludibile per la comunità ...