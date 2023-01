Ora la Germania tentenna | “Tank a Kiev? Dobbiamo valutare”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Se, nel corso delle ultime settimane, la Crimea poteva essere il punto di partenza per instaurare una prima soluzione di compromesso tra Ucraina e Russia; dopo le rivelazioni del New York Times, l’ipotesi sembra sempre più sfumare. Non solo per le clamorose dichiarazioni di ieri del presidente ucraino Zelensky – “Non so se Putin sia ancora vivo” – ma anche per la risposta, sia economica che bellica, degli Stati Uniti di queste ultime ore. Il quotidiano americano, infatti, ha affermato che Washington sarebbe pronta a sostenereanche nella conquista della penisola, riconosciuta russa – ma solo dal Cremlino – a partire dal 2014, quando Mosca decise di indire un referendum sull’ammissione della Crimea alla Federazione, ma senza essere riconosciuto dalla comunità internazionale. Nonostante tutto, da lì in poi, la penisola è diventata de facto amministrazione di Putin, ...