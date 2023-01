Operaio muore schiacciato da pannelli di cemento

(Di venerdì 20 gennaio 2023) AGI - Ancora una tragedia sul lavoro: unè mortoda alcunidiall'interno di una ditta per lo smaltimento dei rifiuti in via Stella Polare, nel comune di Fonte Nuova, vicino a Roma. L'uomo che era al comando di un camion con il braccio elevatore ha urtato deidiche hanno investito la cabina. L'è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Mentana e i sanitari del 118.

