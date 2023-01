Omicidio Bembo | Daniele Sciarrillo torna in libertà

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) –to. Accolta la richiesta del difensore di fiducia del 33enne, l’avvocato Gaetano Aufiero.si trovava agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti e indagato a piede libero in concorso nell’. Il 33enne resta iscritto al registro degli indagati per l’di Robertoavvenuto a capodanno a Mercogliano. Nei giorni scorsi il fratello Luca Sciarillo e Nico Iannuzzi sono stati trasferiti dal carcere di Bellizzi Irpino in altri penitenziari.: squarciate le gomme all’auto dell’indagato L'articolo proviene da Anteprima24.it.

