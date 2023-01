Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne oggi in tv | Eurolega basket 2023 | orario | canale | programma | streaming

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Torna l’di, venerdì 20 gennaio, torna al Forum di Assago l’che ospita i francesi del. L’EA7 Emporio Armaniè reduce da tre sconfitte che l’hanno fatta nuovamente scivolare in fondo alla classifica, proprio assieme agli avversari di. La corsa playoff è ormai ufficialmente accantonata e la squadra di Ettore Messina deve iniziare a ragionare partita dopo partita, per provare a costruire una seconda parte di stagione europea quantomeno positiva e, poi, vedere cosa dice la classifica, senza illusioni di poter recuperare il divario accumulato con la top 8. Stessa situazione per il, che però a differenza dinon si era presentato in ...

