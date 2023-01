Oggi è nato Aurora Ramazzotti | un tremendo scivolone

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Clamorosa gaffe persu Instagram. Ieri la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha fatto gli auguri al suo fidanzato, Goffredo Cerza, per il suo compleanno. Nelle sue storie, in particolare, ha scritto: "il mio capricorno preferito in assoluto. Auguri vita mia". Un messaggio che all'inizio ha messo in allerta i fan. Leggendo le prime parole, "...", in molti hanno pensato che l'influencer avesse partorito il suo primo figlio, anche perché ormai il termine della gravidanza è vicino. “Zia non puoi cominciare con ‘'. Mettiti nei nostri panni", le ha fatto notare una follower su Instagram. Dunque, dopo aver ricevuto in privato diversi messaggi del genere, la giovane è intervenuta di nuovo sui ...