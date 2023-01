Ochoa | «La storia delle sei dita era un pesce d’aprile Magari… ne ho solo cinque | ma ben allenate»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il Corriere della Sera intervista il portiere della Salernitana, Guillermo, 37 anni. E’ reduce dall’aver preso 8 gol dall’Atalanta, nell’ultima di campionato, ma non si perde d’animo. «Ne ho viste tante per abbattermi. Dispiace, certo. Ma il calcio è così. Quando cadi così male, ti rialzi e sei ancora più forte. Dopo aver perso 8-2 si puòmigliorare. Non crede!?». Per quanto lo riguarda, dice di essere a Salerno per aiutare la Salernitana a salvarsi e definisce la Serie A un sogno. «La serie A è un sogno. Qui sento la stessa passione della mia terra per il futbol, che è vissuto come una religione. Sto bene, di fisico e di testa. Per noi salvarci è come vincere lo scudetto: vogliamo regalare questa felicità» Parla bene di Nicola, appena reintegrato da Iervolino in panchina: grazie a lui la Salernitana potrà affrontare meglio il Napoli, contro ...