Nuovo intervento davanti alla Libia La sfida della Ong al governo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Geo Barents è pronta a lasciare il porto di Augusta in Sicilia per tornare nel Mediterraneo centrale dopo le polemiche per l'assegnazione del porto di Ancona

Ufficio Stampa

