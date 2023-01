Nuova Renault Kangoo E-Tech Full Electric | non solo per la città

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – La gammadisi arricchisce delle nuove versioni E-. Dopo la presentazione in anteprima al Salone dell’Auto di Parigi lo scorso 17 ottobre, a febbraio si apriranno le ordinazioni per i primi modelli che saranno disponibili in concessionaria per maggio. Tutti i nuovi modelli saranno prodotti negli stabilimentidi Maubeuge nel nord della Francia, dove l’azienda prevede di produrre 480.000 veicoli elettrici entro il 2025.è progettato per garantire il massimo della funzionalità con un bagaglio da 850 litri di capienza estendibili fino 2.500 litri. A questi se ne aggiungono altri 49 dai diversi van portaoggetti all’interno del veicolo. Inoltre la versione L2 è dotata anche di una porta scorrevole fino a ...