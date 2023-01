Nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano? “Non c’è armonia tra i due” FOTO

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In queste ore è appena stata sganciata unabomba suDe Martino, in quanto pare che tra loro ci sia unain atto. Dopo aver ufficializzato il loro riavvicinamento nei modi più disparati, tra i due sembrerebbero tornati dei problemi di coppia. A lanciare questo scoop è stato L'articolo proviene da KontroKultura.

QuiFinanza

ROMA – “Rispetto all’anno precedente nel 2022 abbiamo visto un calo della piovosità tra il 10 e il 15%. Non possiamo certo sapere in anticipo come si comporterà il clima ...In 15 anni il settore rappresentato da circa 4.200 agricoltori ha perso il 52% degli ettari, passando dai 24.509 del 2006 agli appena 11.838 del 2021 con una perdita di 12.700 ettari. (ANSA) ...