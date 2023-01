Novità in casa Philips con il nuovo monitor Evnia da 240 Hz

(Di venerdì 20 gennaio 2023)27M2C5500W è il recentediche punta a dominare la fascia medio-alta del gaming, vediamolo nel dettaglio Si chiama Envia, e porta con se una scheda tecnica di tutto rispetto per soddisfare le aspettative sempre più alte dei gamer., grazie al suobrand gaming, lancia il27M2C5500W, unda gioco Quad HD da 27” che combina una frequenza di aggiornamento di 240 Hz con un design compatto ed ergonomico e una ricca varietà di funzioni ad alte prestazioni. Dotato di AMD FreeSync Premium Pro combinato con un’incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un basso input lag e una risposta rapida di 1 ms GtG e 0,5 ms MPRT. Con un ...

Stile e Trend Fanpage

...concorrente del Grande Fratello Vip non piaccia particolarmente Oriana Marzoli non è certo unaper nessuno. Difatti quest'ultimo, proprio ieri, ha rivelato ad alcuni inquilini dellapiù ......ripresentare una formazione molto simile a quella che ha battuto la Viola con la sola... InSpezia dovrebbe mancare invece Kiwior, che proprio nelle ultime ore è stato ceduto dalla società ... Nuova casa per Elisabetta Canalis Le immagini dell'appartamento ...