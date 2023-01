Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe per chiedere il loro aiuto – settimo giorno

Aleteia

Larecitata prima del funerale si sente già nel sagrato. I funerali di Biagio Conte in ... ma per la quale dobbiamo continuare a lottare, con l'intemerata spudoratezza dei tuoi 'folli', ...Agostino si è radunata in chiesa per laal Santo Natale con il Vescovo mons. Luigi Mansi. ... Per questo iPadri riconoscevano nella Chiesa il "mysterium lunae". Abbiamo bisogno di questa ... “9 giorni con Benedetto XVI”. Una novena da recitare con i messaggi che ci ha lasciato Lo Sposalizio di Maria e Giuseppe ricorre ogni anno il 23 gennaio. Una festa importante, che ha che fare con la nostra Salvezza, perciò la Chiesa ne fa memoria e ci rende partecipi di questo evento.Lo Sposalizio di Maria e Giuseppe ricorre ogni anno il 23 gennaio. Una festa importante, che ha che fare con la nostra Salvezza, perciò la Chiesa ne fa memoria e ci rende partecipi di questo evento.