Nottingham Forest | UFFICIALE un colpo in attacco

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Rinforzo per l'dell'arrivo di Chris Wood dal Newcastle. We are delighted to announce the sig...

Tutto Atalanta

Senza dimenticare ilche per circa 20 milioni ha portato in Inghilterra il centrocampista brasiliano Danilo. Calciomercato Milan e Juventus: l'Arsenal beffa tuttiPer il calcio ...sabato 21 gennaio 2023 ore 13.30: Liverpool - Chelsea ( Sky Sport 1 , Sky Sport Football ) ore 16.00: Bournemouth -ore 16.00: Leicester - Brighton ( Sky Sport Football ) ore 16.00: ... Freuler chiama Zapata, il Nottingham Forest sulle tracce di Duvan L'emergenza attaccante si fa sentire in casa Nottingham Forest, sul mercato l'obiettivo dei Garibaldi Red è Wood del Newcastle ...Ed in tutta Europa, come riferiscono anche fonti giornalistiche estere. Nottingham Forest ,Arsenal, Newcastle, Tottenham, Inter Milan, Juventus and Atletico Madrid are monitoring the contract ...