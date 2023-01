Nosy Be | la magia della terra e del mare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023)Be, un paradiso di biodiversità. Esplorare questa perla malgascia è un viaggio agli albori del creato, popolata da creature fantastiche come i gechi foglia, tali e quali ad una corteccia d’albero, lucertole dalle dimensioni primordiali, e i millimetrici Brochesia Minima, i camaleonti più piccoli del mondo. Illusionisti delle foreste, parenti dei dinosauri e creature lillipuziane, in quest’isola si incontrano anche protagonisti “hollywoodiani”, dagli occhioni color dell’ambra e la coda ad anelli: basta dire “lemuri” per evocare gli esilaranti personaggi del film Madagascar, una delle pellicole di animazione più amate di sempre. E se l’euforico ritornello osannato da Re Julien “I like to move it, move it. Ya like to move it!” risuona familiare, scoprirete che sull’isola prevale il detto “Mora, mora”, stile di vita dei locali che invita a trascorrere il proprio tempo ...