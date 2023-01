Nordio tratta i magistrati come un’associazione a delinquere | dice il Pm di Trapani

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sulle intercettazioni il governo «interverrà radicalmente». Il ministro Carlolo ha ribadito alla Camera nella sua relazione sullo stato della giustizia. «Non toccheremo le intercettazioni per mafia e terrorismo e nemmeno quelle per i reati “satellite”», ma «se non interverremo sugli abusi delle intercettazioni cadremo in una democrazia dimezzata», perché «la segretezza delle informazioni è l’altra faccia della nostra libertà». Il Parlamento «non sia supino e acquiescente a quello che sono le affermazioni dei pubblici ministeri»,in un passaggio che scatena la protesta delle opposizioni. E nei giorni della cattura del boss Matteo Messina Denaro, il ministro ricorda gli «errori giudiziari» che hanno portato a processo gli ex generali Mario Mori e Gianpaolo Ganzer, assolti dopo anni di gogna mediatica, «con la carriera rovinata e senza che ...