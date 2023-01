“Non siete fascisti ma” | il video provocazione del rapper Kento

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un manipolo di zombie in uniforme fascista che infesta una lugubre villa abbandonata. Così ilha scelto di rappresentare l'attuale scenario politico italiano nel suo nuovoclip "Nonma". Tra un tributo ai classici horror movie e una graffiante, nelle immagini passano in rassegna mostri putrefatti vestiti di tutto punto con sgualcite divise del ventennio e luccicanti mostrine littorie.width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/01/Non--ma-il--del-2023012015075457.mp4"/Nelle immagini firmate ...

Rapologia

Se avete perso la prima puntata ecuriosi di sapere chi sia questo personaggio, vi ricordiamo ... sbigottita da quanto appena scoperto, deve rassegnarsi a lasciare la sua casa d'infanzia ma...Così il rapper Kento ha scelto di rappresentare l'attuale scenario politico italiano nel suo nuovo videoclip 'fascisti ma'. Tra un tributo ai classici horror movie e una graffiante ... Kento racconta l'Italia in Non Siete Fascisti Ma Ognuno ha il suo metodo per motivarsi, soprattutto se l'orizzonte è quello di un anno. Partecipa raccontandoci il tuo.Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facen ...